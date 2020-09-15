نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمران حكيمي ينشر أول صورة له من فيلم Harami في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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قام نجم بوليوود عمران هاشمي بنشر اول صورة له من كواليس فيلمه الجديد الذي يطرح بعنوان Harami وتدور احداثه في اطار اكشن وتشويق.

وقام موقع انديا توداي بنشر الصورة نقلا عن الصفحة الرسمية لعمران على موقع انستجرام، والذي يشارك في مهرجان بوسان الدولي للسينما.

ويتم اختيار الفيلم ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان السنوي الذي تنطلق فعاليات دورته رقم 25 قريبا.



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