نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابسي بانو تحتفل بمرور عامين على طرح Manmarziyaan في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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احتفلت الفنانة الهندية الشابة تابسي بانو، بمرور عامين على طرح فيلمها المميز Manmarziyaan، بنشرها للقطات لها من كواليس الفيلم.

ونقل موقع انديا توداي اللقطات التي نشرتها تابسي، وكانت لها برفقة النجم فيكي كوشال الذي شاركها في بطولة الفيلم.

وقامت تابسي بنشر اللقطات عبر حسابها الخاص على موقع انستجرام، وحصدت تفاعل ايجابي كبير من متابعيها.



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