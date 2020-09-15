قال الفنان عمرو سعد، بأن شقيقه المطرب أحمد سعد، من أهم المطربين على الساحه الغنائية لأنة يمتلك صوت مميز. وأضاف سعد خلال مكالمة هاتفية في برنامج"الحكاية" مع الأعلامي عمرو أديب" أحمد معملش غير ألبومين ده لو اشتغل هيقلب الدنيا.. لأنه ما شاء الله موهبة كبيرة وحضور صوته وتميزه رائع والناس فى الدول العربية دايما بيكلمونى عنه ". وتابع حديثه عن مزحا "أنا أصلا كنت عايز أغنى بس اتقهرت بسبب أحمد.. حبسنى بصوته لأن إمكانياته عالية جدا.. كان نفسى اطلع مطرب وحاولت".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عمرو سعد عن شقيقه: صوت مميز لو اشتغل هيقلب الدنيا.. وحاولت أغني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.