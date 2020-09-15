بعد ظهوره مع عمرو أديب.. أحمد سعد يتصدر تريند جوجل

وفتح قلبه أحمد سعد، لأول مرة عن العديد من حياته الشخصية والمهنية، كما تحدث عن خطوبته مؤخرًا، مؤكدًا أنه وجد حياته التي كان يتمناها بالشكل الصحيح.
وأشار إلى انه من المقرر أن يعلن موعد زواجه عقب الانتهاء من كافة التفاصيل الزوجية.
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