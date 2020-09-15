بعد ظهوره مع عمرو أديب.. أحمد سعد يتصدر تريند جوجل

تصدر اسم الفنان أحمد سعد، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد ظهورها أمس مع الأعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائيه إم بي سي مصر.

وفتح قلبه أحمد سعد، لأول مرة عن العديد من حياته الشخصية والمهنية، كما تحدث عن خطوبته مؤخرًا، مؤكدًا أنه وجد حياته التي كان يتمناها بالشكل الصحيح.

وأشار إلى انه من المقرر أن يعلن موعد زواجه عقب الانتهاء من كافة التفاصيل الزوجية.