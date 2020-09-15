بعد إحالتها للمحاكم الجنائية.. هدير الهادي تحتل تريند جوجل

قال المستشار أشرف فرحات، المحامي بالنقض ومؤسس حملة "خليها تنظف"، إن محكمة القاهرة الاقتصادية حددت اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، كأولى جلسات محاكمة هدير حمدي عبد الهادي سعد صباح، الشهيرة باسم "هدير الهادي"، في القضية رقم 762 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة.
وأشار "فرحات"، إلى أن المحاكمة تأتي وفقا للمادتين 178و 278 من قانون العقوبات والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 1و12و25و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
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