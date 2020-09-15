نهى عابدين تعتذر عن المشاركة في حكاية "ضي القمر"

قامت الفنانة نهى عابدين بالاعتذار عن المشاركة في حكاية "ضى القمر" التى تقوم ببطولتها الفنانة كندة علوش من مسلسل "إلا أنا"، وذلك بسبب صعوبة التنسيق بين مواعيد تصوير مشاهدها في الحكاية ومشاهدها فى مسلسل "نمرة اتنين"، حيث انها تواصل تصوير مشاهدها حاليًا في حكاية "الناحية التانية" مع عمرو يوسف وصبا مبارك، وهي من إخراج طارق العريان.

"نمرة اتنين" تدور أحداثه خلال 8 حلقات كل حلقة تضم أبطال ومؤلفين ومخرجين مختلفين، وابحكاية بطولة منى زكي، نيللي كريم، آسر ياسين، أمينة خليل، وشيرين رضا، إياد نصار، عادل كرم، صبا مبارك، أحمد مالك.

والمسلسل يُشارك في إخراجه آدم عبد الغفار، طارق العريان، تامر محسن، هاني خليفة، هادي الباجوري، محمد شاكر، أحمد النجار ويتولى كتابته آدم عبد الغفار، مريم نعوم، وائل حمدى، سارة طيبة، سما عبد الخالق.

والجدير بالذكر أن حكاية "ضى القمر" هي الحكاية الخامسة من مسلسل "إلا أنا"، وهي من إخراج أحمد حسن، وبطولة كندة علوش ومحمد شاهين ومحمد علاء، وتناقش الحكاية ظاهرة التلقيح الصناعى للمحرومين من الإنجاب، مع تناول كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التى تواجههم، وذلك من خلال قصص مختلفة.