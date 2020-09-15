نشرت الفنانة صفاء جلال، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام". اقرأ أيضا: ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: منورين، احلي اتنين، الجميلة يذكر آن آخر أعمال صفاء جلال مسلسل "سابع جار" فى جزئه الثاني ومن المقرر بدء تصوير الجزء الثالث من المسلسل قريبا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعشها.. صفاء جلال توجه رسالة للفنانة لطيفة عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.