أبو جبل يهنئ يوسف الشريف بعيد ميلاده.. شاهد

ونشر أبو جبل تغريدة من خلال حسابه على "تويتر" قال فيها: "Happy Birthday ya fnan wa7sheni gedan wallhy @ElSherif".
ورد عليه يوسف الشريف قائلا: " شكرًا جدًا يا كابتن وانت طيب ودايمًا بخير".
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واحتفل الفنان يوسف الشريف أمس 14 سبتمبر بعيد ميلاده الـ42، وحقق يوسف نجاحًا لافتًا في الآونة الأخيرة من خلال تقديم العديد من الأعمال الدرامية المميزة.
ويحرص يوسف الشريف دائما على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "إنستجرام"، بأبرز الصور والإطلالات التي يظهر بها سواء في المناسبات الشخصية أو العامة.
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