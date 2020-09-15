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إيمي سمير غانم تستعيد ذكرياتها مع الراحلة رجاء الجداوي

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استعادت الفنانة إيمي سمير غانم  ذكرياتها مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"
ونشرت "ايمي" صورة قديمة تجمعها بالراحلة رجاء الجداوي، ونالت إعجاب متابعيها.

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يشار إلى أن الفنانة رجاء الجداوي رحلت عن عالمنا بعد معاناة 44 يوما مع فيروس والذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية في أيامها الأخيرة، داخل مستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية.

شهد برومو فيلم "توام روحى" الذى طرحه المنتج أحمد السبكى ظهور خاص للفنانة الراحلة رجاء الجداوى ليصبح أول عمل يعرض لها بعد وفاتها.

 وتظهر رجاء الجداوى فى الفيلم بشخصية مختلفة وجديدة، حيث تحاول كشف حقيقة حسن الرداد، والذى يعاني من بعض الأوهام.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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