"جاني في ملعبي" لمحمد نور تتخطى حاجز المليون بعد أسابيع

تخطت أغنية "جاني في ملعبي" للمطرب محمد نور، ، حيث حاجز المليون وذلك بعد طرحها ب أسابيع عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب".

أغنية "جاني في ملعبي" إنتاج لايف ستايلز ستوديوز، إخراج بتول عرفة، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع إسلام ساسو، ميكس وماستر ياسر أنو.

وجاءت كلمات أغنية جاني ملعبي ل محمد نور "جاني ف ملعبي.. جميل والنبي.. عينيه فضحاه.. ويداري ليه بقى.. قمر م السما.. لوحة مجسمة.. صداع من كتر السمسمة.. كلامه دندنة ورقة وغنا.. بقولكم ايه ده جايلي انا.. تبان لهفته.. ف شوق نظرته.. وشكله جريء.. اوي حضرته.. جاني بيبتسم موديل يترسم.. جمال فتان.. عايز فنان.. جاني ف حتتي.. وجت فرصتي.. اسيبه ازاي.. ده على جثتي".