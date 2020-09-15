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حياة الفهد تكشف عن مفاجأة جديدة في مسلسل "أم هارون"

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كشفت الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن تقديمها لدور البطولة في الموسم الثاني من مسلسل أم "هارون" الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠،والمقرر أن يحمل الجرء الثاني اسم "عرش الطاووس"

ونشرت صورة لسيناريو العمل عبر حسابها في انستغرام وعلقت قائلة: “توكلنا على الله العلي القدير، “عرش الطاووس” سنذهب إلى عالم مختلف ومشوق ومعالم جميلة بلمسات إخراجية جميلة من المخرجة هيا عبدالسلام، ونجوم من الكويت والإمارات والسعودية والبحرين الأحباء على قلبي، وأيضاً من العراق الحبيبة”.

وتابعت : سنعلن عن أبطال العمل خلال الأيام المقبلة ونسأل الله التوفيق للجميع رمضان 2021” وأرفقته بوسم “سلسلة أجزاء أم هارون”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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