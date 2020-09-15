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حفل زفاف ديانا كرزون ينتهي في قسم التحقيق

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احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون أمس بحفل زفافها على الإعلامي معاذ العمري، وأقيم الحفل في إحدى المزارع بمدينة السلط، بحضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء.

وذكرت تقارير صحافية أنه بعد انتهاء حفل الزفاف قام الأمن الأردني بإستدعاء العريس للتحقيق معه بسبب مخالفته أوامر الدفاع المدني التي تمنع التجمعات و إقامة حفلات زفاف أو بيوت عزاء بسبب انتشار فيروس .

وقام معاذ العمري بنفي الشائعات التي تشير إلى اعتقاله من قوات الأمن، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأشار إلى أنه تم استدعاؤه لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد فقط.

وأعرب معاذ العمري عن استيائه من نشر تلك الشائعات، حيث قال :"إلى بعض الدكاكين الإعلامية الصفراء أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام".

وتابع قائلًا:"ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكرًا على المباركة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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