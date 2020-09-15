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ريهانا تعرض منزلها للبيع مقابل هذا المبلغ

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قامت الفنانة ريهانا ببيبع منزلها المتواجد في حي سانت جون وود الفخم في لندن مقابل 32 مليون جنيه إسترليني.

ويحتوي المنزل على 8 غرف نوم، بالإضافة لوجود صالة سينما، و حديقة كبيرة ومكون من ٥ طوابق ومفروشات مخططة، ومزين بأرضيات رخامية وديكورات داخلية فضية وغرف تبديل ملابس للرجال والنساء وسجاد حريري.

ويشتمل المنزل أيضًا على وجود مصعدًا وصالة رياضية مجهزة بالكامل، بالإضافة لوجود 6 حمامات، أحدهما مجهز بدش بخار وساونا بالأشعة تحت الحمراء، وجناح غرفة نوم رئيسية مريحة، ومصعدًا خاصاً للركاب، وحديقة كبيرة جداً مواجهة للجنوب الغربي.

ويعد هذا المنزل الوحيد المتبقي من الفيلات الأصلية التي بقت للمهندس المعماري الملكي "جون شو" في حي سانت جون وود بارك والتي يعود أصله للقرن التاسع عشر.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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