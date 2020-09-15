الارشيف / فن ومشاهير

فارس كرم ييبعث رسالة تفاؤل لمحبيه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ارسل الفنان اللبناني فارس كرم رسالة مليئة بالأمل والتفاؤل لمحبيه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر فارس كرم صورة جديدة له وعلّق عليها قائلًا:"كل يوم منقول بكرا أحلى"، ونالت الصورة على إعجاب جمهوره، كما تمنوا له أيامًا قادمة أجمل من الأيام التي نعيشها.

وفي سياق آخر، ينشغل فارس كرم في التحضير لألبومه القادم، وهومن إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، ويتعاون فيه مع مجموعة مميزة من صناع الأغاني اللبنانية، منهم فضل سليمان وفارس اسكندر.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فارس كرم ييبعث رسالة تفاؤل لمحبيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا