و قال العمري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن ذلك حدث بعد حفل زفافه أمس من ديانا كرزون "بأن استدعاءه من قبل الشرطة بهدف معرفة تفاصيل الزفاف من ناحية العدد فقط، "
وأضاف "إلى بعض الدكاكين الإعلامية الصفراء أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد، وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام.. شكراً لنشامى الأمن العام ما قصروا.. ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكراً على المباركة".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حقيقة القبض على زوج ديانا كرزون بعد حفل الزفاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.