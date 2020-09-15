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حقيقة زواج أنغام من المايسترو هاني فرحات

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انتشرت أخبار عبر الموقع الإلكترونية والسوشيال ميديا عن زواج النجمة أنغام، من المايسترو هاني فرحات، الذي تجمعه بها صداقة قوية.

وكشفت مصادر مقربة من أنغام، بأن هذا الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة وأنّ هاني فرحات أقرب صديق لها، والمايسترو الخاص بها منذ سنوات طويلة.

. يشار إلي أن المطربة عاشت فترة صعبة، بعد زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، بسبب الهجوم التي تعرضت له من قبل رواد السوشيال ميديا، لأنه كان متزوج من غيرها، إلي أن انتهى الزواج ب الأنفصال في بداية العام.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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