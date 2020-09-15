أحمد_حلمي يتصدر تويتر.. ومغردون: الضحك وخفة الدم والثقافة

تصدر أحمد حلمي محركات البحث بعد حلقة في صاحبة السعادة مع الإعلامية أسعاد يونس أمس بسبب خفة دمه. ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #احمد_حلمي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

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