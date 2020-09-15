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ماجد المهندس ورابح صقر وراشد الماجد في حفلات اليوم الوطني السعودي

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نشرت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، بوسترات لمواعيد حفلات النجوم الذين يشاركون في حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90، وهم "راشد الماجد، وأصيل أبوبكر، ورابح صقر، وماجد المهندس".


ومن المقرر أن تقام حفلة راشد الماجد وأصيل أبو بكر يوم 22 سبتمبر الحالى في مدينة الدمام بالصالة الخضراء، أما حفلة ماجد المهندس فى 23 سبتمبر بمركز الملك فهد الثقافى فى الرياض، وكذلك حفل رابح صقر في الجمعة 25 ستبمبر الحالى بمركز الفهد الثقافى  فى الرياض.

وسيقدم المهندس عددا كبيرا من أغنياته الخليجية المتنوعة، منها: "تحبك روحى، تناديك، أوقعلك عقد، الدنيا دوارة، بين ايديا، صباح الخير، كيف المسا"، فيما يقدم راشد الماجد عددا من أغنياته، منها: "وحشتنى سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبى، أنت الدنيا، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتينى، الله لا يجيب الزعل".

من ناحية أخرى طرح ماجد مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "من رياض لـ أبو ناصر" على يوتيوب، والتى أهداها لملك ، وهى من كلمات نهار، وألحان يعقوب الخبيزي، وتوزيع الموسيقى سيروس، وهندسة جاسم محمد.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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