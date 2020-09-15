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شاهد | أحمد العوضي يستعرض عضلاته بتمرينات البوكس العنيفة

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شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره بفيديو جديد من الجيم عبر خاصية الاستوري من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهر أحمد العوضي  وهو يستعرض عضلاته بممارسة رياضة البوكس داخل صالة الألعاب الرياضية.

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يذكر أن العوضي شارك في رمضان المنقضي بمسلسل "الاختيار" ويدور حول حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.

المسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" التى قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجي".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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