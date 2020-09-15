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على أنغام أغنية عدى الكلام.. شاهد| فيفي عبده ترقص على الشاطئ

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نشرت النجمة فيفى عبده فيديو جديدًا من عطلتها الصيفية  عبر خاصية الاستوري من خلال  حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".
وظهرت فيفى عبده بأطلالة جذابة  وهي ترقص علي الشاطئ علي انغام اغنية عدي الكلام لسعد مجرد 
واعتادت فيفى عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس الذي أصبح وباءً عالميًا.

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يُذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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