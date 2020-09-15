شاهد رامى جمال يمازح جمهوره بـ صور له مع كلبه .. ويعلق: ساعة بقنعه يضحك

نشر الفنان رامى جمال عدة صور له مع كلبه ممازحا بها جمهوره، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق رامى جمال: " ساعة بقنعه يضحك " .

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يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".



أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.