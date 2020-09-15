" اللهم إليك اشكو ضعف قوتي.. وقلة حيلتي أنا يوسف مراد منير.. بابا جالة جلطة في المخ من شوية.. أكتر ليلة رعبتني في حياتي.. وكان لازم يبات في المستشفي بس الظروف ماسعدتناش ورجعنا بيه علي البيت،.. وأنا لا حول لي ولا قوة.. ولا عارف ابيته في مستشفي ولا عارف اعمل اي حاجة غير اني بدعي له.. كل اللي انا طالبه دعواتكم.. وشوية حب من اللي كان بيحبه لخلق الله كلهم".
وكتب مراد رسالة مؤثرة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيها: "3 سبتمبر.. عيد جوازى بحبيبتى السنيورة فايزة.. سأذهب لنفس المطعم واحتفل وحدى.. لكنى سأشعر صدقينى إنك معى.. وسأفرح والله وكأنك معى".
جدير بالذكر أن فايزة كمال توفيت يوم 26 مايو 2014 بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نقل المخرج مراد منير للمستشفى بعد إصابته بجلطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.