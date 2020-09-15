مصطفى شوقي يحتفل بوصول "عرقسوسي" لـ3 مليون مشاهدة

احتفل المطرب مصطفى شوقي، بوصول كليبه الجديد "عرقسوسي" لـ3 مليون مشاهدة بعد طرحه بأيام قليلة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشر مصطفى شوقي صورة البوستر الرسمي الخاص بالكليب، وعلق عليه قائلًا:"فيديو كليب (عرقسوسي) يتخطى حاجز الـ3 ملايين مشاهدة فى خلال 3 أيام فقط على اليوتيوب".
أغنية "عرقسوسي" من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكس وماستر هاني محروس، إنتاج فري ميوزك للمنتج نصر محروس.
وفي سياق آخر، طرح المطرب مصطفى شوقي مؤخرًا نسخة جديدة من كليب "ضارب عليوي" بدون الراقصة ليندا، والأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور.
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