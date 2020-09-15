الارشيف / فن ومشاهير

وفاة الكاتب والناقد المسرحي أمين بكير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

رحل عن عالمنا منذ قليل الكاتب والناقد المسرحي أمين بكير، بعد صراع مع المرض.

وأعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية منذ قليل، عن خبر وفاته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب منير مكرم منشورًا قال فيه :"الدوام لله، الأستاذ القدير أمين بكير"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكان الكاتب والناقد المسرحي أمين بكير قد أصيب مؤخرًا بوعكة صحية دخل على أثرها إلى مستشفى العجوزة، وأكد الأطباء أن الحالة حرجة نتيجة تقدم السن وضعف حالته الجسدية بشكل عام.

ولد الكاتب أمين بكير يوم ٨ مارس عام 1937، وحصل على بكالوريوس فنون مسرحية وله العديد من المؤلفات المسرحية والقصص القصيرة وقصص الأطفال إلى جانب الدراسات النقدية المتعددة في المسرح.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وفاة الكاتب والناقد المسرحي أمين بكير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا