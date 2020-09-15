"القومية" تتغنى بأعمال عبد الوهاب والموجى والأطرش على مسرح النافورة

يقضى جمهور الأوبرا أمسية غنائية تحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وذلك في الثامنة مساء الخميس ١٧ سبتمبر على مسرح النافورة.

منها سألتك حبيبي لـ الأخوين رحباني ، الحب جميل - في يوم وليلة لـ محمد عبدالوهاب ، القلب ولا العين لـ محمود الشريف ، أنا قلبي إليك ميال - يا حلو صبح لـ محمد الموجي ، فاكرة لـ حلمي بكر ، عيش معايا - ياللي سامعني لـ كمال الطويل ، قلبي ومفتاحه لـ فريد الأطرش، أمانة عليك لـ كارم محمود .. أداء مي حسن ، غادة آدم ، ايات فاروق، اشرف وليد وسامح منير.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989، بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائى العربي، وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمى وعلمى متطور، حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربى، للحفاظ عليه من الاندثار‪.