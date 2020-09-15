لقيت الطبطبة.. أحمد فهمى يشعل إنستجرام | شاهد

نشر الفنان أحمد فهمى صورة له وعليها مقطع صوتى من لأغنية الفنان حسين الجسمى "بالبنط العريض" عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وعلق أحمد فهمى على الصورة قائلا "Good morning". وتفاعل مع أحمد فهمى عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتي: احلى طبطبة - منور يانجم - صباح الفل - ملك الطبطبة اقرأ أيضا :

من كواليس أسود فاتح.. أحمد فهمى يبهر متابعيه عبر إنستجرام ويشارك احمد فهمى فى بطولة مسلسل "أسود فاتح" والمسلسل "تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.

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