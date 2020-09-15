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شاهد | عبير صبري بإطلالة جذابة على الشاطئ

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شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها صورة جديدة اثناء عطلتها الصيفية عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت عبير صبري  بإطلالة جذابة علي الشاطئ بالمايوه الاسود و النظارة الشمس.

 

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يُذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل "خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم يسرا وجومانا مراد وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز. 

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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