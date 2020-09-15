شاهد.. فيديو جديد لفرقة عمرو دياب على متن طائرة

أحيا النجم عمرو دياب، حفلا غنائيا على شواطئ مدينة ينبع السعودية، وهو الأول للهضبة خارج مصر، منذ أزمة كورونا.
ونشر عمرو دياب،عبر حسابه على "انستجرام "،مقطع فيديو لفرقته على متن الطائرة،معلقا: "فرقة عمرو دياب في طريقها أمس لحفل ينبع".
يذكر أن عمرو دياب كان قد طرح مؤخرا أغنية "أماكن السهر"، والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.
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