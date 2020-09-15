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وفاة الفنان أمين بكير بعد صراع من المرض

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أعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان والكاتب المسرحي أمين بكير.

وكتب "مكرم" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " :  "الدوام لله، الأستاذ القدير أمين بكير".

أمين بكير تعرض لوعكة صحية أدت إلى نقله المستشفى، وهو مؤلف وممثل ولد 8 مارس عام 1937 في القاهرة، حصل على بكالوريوس فنون مسرحية .

وشارك أمين بكير في بطولة مسرحية الساحرة وغيرها من الأعمال المسرحية، وله العديد من الكتب والمؤلفات المسرحية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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