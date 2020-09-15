مصطفى شوقى يحقق 4 ملايين مشاهدة بكليب عرقسوسى

حققت أغنية "عرقسوسى" للمطرب مصطفى شوقى 4 ملايين مشاهدة منذ طرحها على موقع يوتيوب.

"عرقسوسي" تشهد التعاون الثالث بين مصطفى شوقى والملحن بلال سرور، إذ غنى من ألحانه "ضارب عليوي"، ومن قبلها "ملطشة القلوب"، وكتب كلمات الأغنيتين الشاعر صابر كمال، بينما كتب نصر محروس "وحشتوني "ولحنها مصطفى شوقي.

من ناحية أخرى اقترب كليب أغنية "ضارب عليوي" للفنان مصطفى شوقي من حاجز الـ6 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب بعداسبوع على طرحها بقناة شركة فري ميوزك بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، والكليب من إخراج نصر محروس.