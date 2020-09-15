اكبر مشجع للشباب في مصر.. أشرف عبد الباقي برفقة نجوم مركز الإبداع بالأوبرا

نشر الفنان اشرف عبد الباقي مجموعة من الصور أثناء حضوره عرض سينما مصر وسط مجموعة من الشباب، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وعلق اشرف عبد الباقي قائلا : " امبارح حضرت عرض سينما مصر في مركز الابداع استمتعت جدا ايه الشباب الجامدين دول وايه اللي عمله خالد جلال ده عرض رائع كالعادة من مخرج كبير " .

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان اشرف عبد الباقي ، مع الصور ، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي : " اكبر مشجع للشباب في مصر " _ " انت فنان قدير عملت نجوم كتير " .

تخرج أشرف عبدالباقي في كلية التجارة جامعة عين شمس، ثم في المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ نشاطه الفني منذ الطفولة، حيث قدم العديد من المسرحيات مع فرقة كلية التجارة، ومع فرق الهواة، ومثل في حوالي 80 مسرحية بين عامي 1979 و1984