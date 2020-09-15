أحمد زاهر يحتفل بوصوله 3 مليون متابع عبر "إنستجرام"

ونشر زاهر، صورة له وعلق قائلاً: "3 مليون متابع أحب أشكر كل معجب ليا شخصياً علي كمية الجب والدعم ، أنتم بقيتوا عيلتي الكبيرة اللي بفتخر بيها في أي مكان وسبب رئيسي من نجاحي هو حبكم ليا.. ربنا يديم عليا نعمة حبكم الكبير.. شكراً".
والجدير ذكره أن أحمد زاهر ينتظهر عرض فيلم "زنزانة 7" والتي تدور أحداثه في إطار الأكشن وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى وايمى إسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة ولم يتم تحديد موعد طرحه فى دور العرض.
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