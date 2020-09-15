سامح عبد العزيز يبدأ تصوير فيلم مطبعة هرم.. 15 أكتوبر

الفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وبطولة كل من خالد الصاوى وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد.
وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول مجموعة من القضايا الاجتماعية التى تفرض نفسها على الساحة حاليا.
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