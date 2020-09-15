الارشيف / فن ومشاهير

سامح عبد العزيز يبدأ تصوير فيلم مطبعة هرم.. 15 أكتوبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
قرر المخرج سامح عبد العزيز البدء فى تصوير مشاهد فيلمه الجديد "مطبعة هرم" يوم 15 أكتوبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من كل التحضيرات الخاصة بمعاينة أماكن التصوير واختيار الأبطال. 

الفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وبطولة كل من خالد الصاوى وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد. 

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول مجموعة من القضايا الاجتماعية التى تفرض نفسها على الساحة حاليا. 

يذكر أن آخر أعمال سامح عبد العزيز مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا والذى عرض العام الماضى. 
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سامح عبد العزيز يبدأ تصوير فيلم مطبعة هرم.. 15 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا