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لقاء سويدان تكشف عن عدد عمليات التجميل التي أجرتها

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كشفت الفنانة لقاء سويدان عن رأيها في عمليات التجميل التي لجأ لها معظم الفنانين الفترة الأخيرة .

حيث أكدت من خلال الندوة التي عقدها موقع صدي البلد بانها أجرت عملية تجميل واحدة طوال حياتها في منطقة الأنف .

تابعت : لم أندم نهائيا علي هذا القرار بل إنني سألجأ اليها مرة أخري اذا تطلب الأمر.

وتقوم لقاء سويدان مؤخرا ببطولة مسرحية "سيد درويش"  بمشاركة محمد عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غادة كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، ومازن تركى‎.

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كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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