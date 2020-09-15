كشف مصدر مقرب من فرقة وسط البلد أنه جار الآن التحضير لمشاريع فنية ضخمة، لافتا إلى أنه ستكون مفاجأة كبيرة لعشاق وجمهور الفرقة الغنائية الشهيرة.
وقال المصدر لـ دوت الخليج إن أعضاء فريق وسط البلد استغلوا فترة العزل المنزلي بسبب وباء كورونا في التحضير لمشاريع فنية مميزة، مشيرا إلى أنه سيعلن عنها قريبا.
كما لفت المصدر إلى أن حفلة فريق وسط البلد التي ستقام يوم ٢٥ سبتمبر المقبل ستكون مختلفة كل الاختلاف عن حفلاتهم التي أقيمت على مدار السنوات الماضية.
طرح فريق وسط البلد في أبريل الماضي أغنية بعنوان ارقص مع الدنيا بطريقة الفيديو كليب على موقع يوتيوب، فى دعمه لمساندة الحجر الصحي المنزلي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فرقة وسط البلد تستعد لعودة قوية ومختلفة.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.