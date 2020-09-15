فرقة وسط البلد تستعد لعودة قوية ومختلفة.. تفاصيل

كشف مصدر مقرب من فرقة وسط البلد أنه جار الآن التحضير لمشاريع فنية ضخمة، لافتا إلى أنه ستكون مفاجأة كبيرة لعشاق وجمهور الفرقة الغنائية الشهيرة.

وقال المصدر لـ دوت الخليج إن أعضاء فريق وسط البلد استغلوا فترة العزل المنزلي بسبب وباء كورونا في التحضير لمشاريع فنية مميزة، مشيرا إلى أنه سيعلن عنها قريبا.

كما لفت المصدر إلى أن حفلة فريق وسط البلد التي ستقام يوم ٢٥ سبتمبر المقبل ستكون مختلفة كل الاختلاف عن حفلاتهم التي أقيمت على مدار السنوات الماضية.

طرح فريق وسط البلد في أبريل الماضي أغنية بعنوان ارقص مع الدنيا بطريقة الفيديو كليب على موقع يوتيوب، فى دعمه لمساندة الحجر الصحي المنزلي.