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شباب دائما ..عمرو دياب لياقة وأناقة في أول حفل بعد كورونا

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خطف النجم الكبير عمرو دياب، الأنظار أمس خلال احيائه لحفله الأول بالسعودية عقب أزمة .

وابدي جمهور الهضبة ، إعجابه بتألق نجمه الكبير والذي ظهر باطلالة صيفية أنيقة، وعلق جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشيدا بلياقته البدنية قائلين : الهضبة شباب على طول.

وكان عمرو دياب قد أحيا امس أول حفل بالسعودية عقب أزمة كورونا وذلك على شواطيء مدينة ينبع بالبحر الأحمر.

وقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة من أجمل أغنياته التي رددها معه الجمهور السعودي في أجواء من البهجة.

يذكر أن الهضبة قد طرح مؤخرا أغنيته "أماكن السهر" والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى وتريند مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات تامر حسين ، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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