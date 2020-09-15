شباب دائما ..عمرو دياب لياقة وأناقة في أول حفل بعد كورونا

خطف النجم الكبير عمرو دياب، الأنظار أمس خلال احيائه لحفله الأول بالسعودية عقب أزمة كورونا.
وابدي جمهور الهضبة ، إعجابه بتألق نجمه الكبير والذي ظهر باطلالة صيفية أنيقة، وعلق جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشيدا بلياقته البدنية قائلين : الهضبة شباب على طول.
وكان عمرو دياب قد أحيا امس أول حفل بالسعودية عقب أزمة كورونا وذلك على شواطيء مدينة ينبع بالبحر الأحمر.
وقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة من أجمل أغنياته التي رددها معه الجمهور السعودي في أجواء من البهجة.
يذكر أن الهضبة قد طرح مؤخرا أغنيته "أماكن السهر" والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى وتريند مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات تامر حسين ، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.
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