حقيقة زواج أنغام من الموسيقار هاني فرحات بعد أشهر من طلاقها

زواج أنغام للمرة الخامسة من الموزع الموسيقي هاني فرحات خبر تداولته العديد من حسابات السوشيال ميديا وبعض المواقع الإلكترونية، زاعمين بأن النجمة المصرية أنغام تزوجت في الأيام الماضية من الموسيقار هاني فرحات بعد أشهر قليلة من انفصالها عن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم..فما حقيقة الأمر؟.

حقيقة زواج أنغام من هاني فرحات

الفنانة أنغام تصدر اسمها الواجهة مجدداً بأخبار متداولة عبر السوشيال ميديا عن زيجتها الخامسة من المايسترو هاني فرحات مشيرين الى أنها تزوجته قبل أسابيع قليلة في سرية تامة، وبعد أشهر من انفصالها عن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وتساءل الجمهور عن حقيقة زواجها.

في المقابل، لم تعلق أنغام على الخبر المتداول على حساباتها على السوشيال ميديا حيث بدت فقط مهتمة بالترويج لحفلتها الغنائية في اليوم الوطني السعودي من خلال ستوري انستغرام الى جانب الترويج لأحدث فيديو كليباتها "بحبك وبرتاحلك"، إلا أنها لم تتردد في إبداء إعجابها بتغريدة على تويتر تتضمن نفي كل ما يحكى عن زواجها من هاني فرحات.

ومنذ اطلاقها أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك" قبل فترة قصيرة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، طاردت شائعات الزواج أنغام حيث ربط الجمهور بين كلمات الأغنية وبين دخولها في قصة حب جديدة، لكن أنغام نفت زواجها للمرة الخامسة في أحدث تصريحاتها قبل أيام لبرنامج ET بالعربي، قائلة إنها تتجاهل هذه الأقاويل لأنها مستفزة جدا لها.

أنغام وزيجاتها المتعددة

أنغام انفصلت عن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم في مارس الماضي بعد أن شغل زواجها الإعلام منذ ارتباطها وصولا الى انفصالها وما ترافق ذلك من شائعات وخلافات مع الزوجة الثانية لأحمد ابراهيم، ليحسم بعدها الأخير الجدل ويعلن انفصاله عن الفنانة أنغام في منشور عبر فيه ايضا عن حبه لها حيث كتب :"أتمنى ربنا يزيدها جمالاً ونجاحاً، ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف، لكنه مش هيغير من مشاعري، وهعيش على ذكرياتنا الحلوة".

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وقبل أحمد ابراهيم تزوجت أنغام ثلاث مرات وأولهم من مهندس الصوت المصري مجدي عارف وانجبت منه ابنها البكر عمر، ثم تزوجت بالموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي سنة 2004 وانجبت منه ابنهما عبد الرحمن، وتزوجت في أكتوبر 2014 من الممثل أحمد عز بشكل سري.

أحدث أعمال أنغام الفنية

أنغام طرحت مؤخراً أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتحلك" عبر تطبيق تيك توك، وتستعد حالياً لإحياء حفلها الجديد بالمملكة العربية السعودية يوم 24 سبتمبر الجاري ضمن احتفالات السعودية بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، باليوم الوطني الـ90" والذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم.