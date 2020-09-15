فيديو أحمد سعد يوضح سر إصراره على تكرار تجربة الزواج رغم فشله 3 مرات؟

أحمد سعد الفنان المصري حل ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" الذي يعرض عبر شاشة mbc مصر، مساء أمس الإثنين، وتحدث عن خطوبته مجددًا بعد فشله 3 مرات سابقة في الزواج، كان آخرها من الفنانة سمية الخشاب، كما تحدث على التغيرات التي طرأت على حياته بعد ارتباطه هذه المرة من فتاة تدعى علياء، التي أعلن خطوبته منها مؤخرًا.

سبب فشل أحمد سعد في زيجاته السابقة وإصراره على الارتباط مجددًا

أحمد سعد كشف سبب إصراره أيضًا على تكرار تجربة الزواج رغم فشله بها 3 مرات، وأكد أن ربما يكون سبب فشله في زيجاته السابقة هو عدم استطاعته العيش والتاقلم بشكل معين مرضي للطرفين، مشيرًا إلى أنه الآن مع خطيبته الجديدة، وجد حياته التي يتمنى يعيشها، وأضاف: "أنا دلوقتي لاقيت حياتي، لاقيت نفسي.. لاقيت الطريقة اللي المفروض أعيش بيها".

وألمح أحمد سعد أنه في زيجاته السابقة لم يقصد أبدًا أن يتعامل بشكل سيء مع الطرف الآخر، وأن ما يقصده كان دائمًا يظهر بشكل مختلف يجعله لا يستطيع استكمال حياته الزوجية، إلى أن تعرف على خطيبته علياء، بحسب قوله.

مسؤوليات أحمد سعد في فترة الخطوبة

أحمد سعد كشف أيضًا عن أمنية شقيقه عمرو سعد له، وقال: "عمرو على طول بيقولي نفسي أشوفك عادي.. مش كويس، بس عادي زي الناس العادية"، وأشار إلى أنه حاليًا في فترة الخطوبة والتجهيز لعش الزوجية، نجح أحمد سعد في التصرف بطبيعية وتحمل مسؤولية بعض الأشياء التي تشغل بال أي ثنائي في مثل هذه الفترة، كألوان وديكورات المنزل، لافتًا إلى أن هذه الفترة تعتبر أهم فترة في حياة أي اثنين مرتبطين.

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وصلة مدح وحب من أحمد سعد لخطيبته

وعند سؤال عمرو أديب له عن سبب ثقته بأن ارتباطه الجديد سيكون جادًا ولن يتأثر بأي عثرات تقابله على عكس زيجاته السابقة؛ أوضح أحمد سعد أنه يعيش حاليًا أجمل فترات حياته، كما أن الجميع بدأ يلاحظ التغيرات التي طرأت عليه، موضحًا أن خطيبته كانت خير دليل على صحة جملة "وراء كل رجل عظيم امرأة"، حيث دائمًا ما تدفعه تجاه الأشياء الإيجابية وجعلته أكثر إنتاجًا على في الحياة بشكل عام.

وأضاف: "أنا عارف إن المرة دي بجد لأن انا ماعنديش مشكلة في حياتي ولا ناقم على اللي فات.. بالعكس أنا باصص على اللي جاي.. أنا سعيد دلوقتي أوي ودا باين للناس"، كما علق على مفاجأة خطيبته له في عيد ميلاده، وإهدائها له لافتات تهنئة مميزة على كوبري أكتوبر في مصر، وتابع: "لما تحس إن في حد بيعمل خطوة إضافية عشان يسعدك.. اللي يعمل شيء ياخد من وقته وفكره عشان تبقى سعيد، دا ما تدورش وراه".

في سياق آخر، كان الفنان المصري قد أثار جدلا كبيرًا بعدما تم تداول صور جديدة له تظهر خضوعه لعملية تجميل في الفك، حيث كشفت الصور حجم التغير الكبير في شكله وتحديدا في منطقة الفك التي ظهرت بشكل أعرض، ويطلق على العملية التي خضع لها الفنان أحمد سعد عملية "نحت الوجه مع الفيلر"، ولم يعلق النجم المصري حتى الآن على الصور التي تم تداولها له.