أيام تفصلنا عن أغنية جديدة لـ أحمد شيبه



انتهى الفنان أحمد شيبه، خلال الأيام القليلة الماضية، من تسجيل أغنية جديدة، وذلك استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

الأغنية تحمل طابع"المقسوم" وهي من كلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري.

. الأغنية تحمل طابع"المقسوم" وهي من كلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري. وعن الأغنية قال شيبه في تصريح لـ"دوت الخليج الفني": "متحمس جدا بغناء هذا اللون لأنه جديد عليا، وأول مرة أقدمه وإذا حققت الأغنية نجاحا كبيرا وردود أفعال جدية من قبل الجمهور، سأقدم هذا اللون مرة أخرى في أعمالي الفنية المستقبلية، وأتمني أن تنال إعجاب الجمهور. وقال مؤلف الأغنية إيهاب عبد العظيم، في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني": "سعيد جدا بتعاوني لأول مرة مع النجم الكبيرأحمد شيبه، حيث أنني أول مرة أكتب أغنية تحمل هذا اللون، وأتمني أن تنال إعجاب الجمهور، وأنتظر عرضها بفارغ الصبر". انتهى الفنان أحمد شيبه، خلال الأيام القليلة الماضية، من تسجيل أغنية جديدة، وذلك استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

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