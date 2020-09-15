مخرج برنامج يلا نغني .. لطيفة تنعى الراحل إياد قاسم

وقالت لطيفة : "البقاء لله في وفاة المخرج اياد قاسم مخرج برنامج يلا نغني".
وكانت لطيفة روجت للأغنية بنشر فيديو عبر حسابها على تويترو وكتبت: "استنوا كليب اغنيتي الجديدة #خليني على قناتي الرسمية على اليوتيوب، كما أضافت في الفيديو قائلة "يارب يعجبكم ...بحبكم برشاا".
كانت قد طرحت النجمة التونسية لطيفة أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسي.
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