أنغام توضح حقيقة زواجها من الموسيقار هاني فرحات

علقت الفنانة أنغام على الاخبار المتداولة حول زواجها من الموسيقار هاني فرحات .
وغردت " انغام " من خلال حسابها الشخصي تويتر : " الأخبار المتداولة عني غير صحيحه رجاء للمواقع (المحترمه)عدم نشر اخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر #انغام " .
ورغم ان أنغام لم ترد بشكل مباشر على هذه الانباء الى انها ابدت اعجابها بتغريدة للصحفية هنادي عيسى قالت فيها وفق ما نقلته (نورت): "الشائعة التي تطارد المطربة انغام بزواجها من المايسترو هاني فرحات عارية عن الصحة".
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