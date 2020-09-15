شاهد.. خالد النبوي يستعرض عضلاته بتمارين رياضية شاقة

نشر الفنان خالد النبوي فيديو جديدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". وظهر خالد النبوي أثناء ممارسته التمارين الرياضية، وعلق على الصورة قائلًا: أنا و ويجز فى الجيم ! وحاز الفيديو على إعجاب الكثيرين، وجاءت التعليقات كالآتي: عاش يا وحش ، منور الدنيا ، بطل الابطال اقر ايضا : ويستعد خالد النبوى حاليا للقيام بتصوير فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "قمر 14" بعد انتهاء المخرج هادي الباجوري من معاينة أماكن التصوير. فيلم قمر "14" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمد جمعة، محمد علاء «جامايكا»، أسماء أبو اليزيد، مي الغيطي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

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