برفقة كلبه.. رامي جمال يمازح جمهوره عبر "إنستجرام"

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أحمد جودة - القاهرة - شارك المطرب رامي جمال، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر رامي، بالصورة يلتقط سيلفي مع كلبه وعلق ممازحاً :"بقنعه بقاله ساعة إنه يضحك". ولاقت الصورة تفاعل الكثير وعلق عمرو المصري وكتب "تصدق واحشني أوي" ليرد عليه رامي جمال ممازحاً تصدق والله نفسه يثبتك تاني. والجدير ذكره أن آخر اعمال رامى جمال ألبوم "ليالينا"، والذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا، من ضمنها: "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم: أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدى، وتميم.

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