نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. تعرف على تفاصيل المشادة بين إسماعيل يس ويوسف شاهين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى ميلاد أسطورة الكوميديا الضاحي الباكي الفنان الكبير إسماعيل يس، الذي خطف قلوب الجمهور بخفة ظله.

خلال تصوير أحد مشاهد فيلم "إسماعيل يس في الطيران" حدث خلاف بين إسماعيل يس، والمخرج الكبير يوسف شاهين، تطور الموقف ما جعل إسماعيل يغادر مكان التصوير.

تعود تفاصيل الخلاف إلى أن إسماعيل ياسين كان صائمًا يوم الخميس وهو ما تصادف مع تصوير المشهد، ومن المعروف عن يوسف شاهين، أنه كان يدخن بشراهة، وفي أثناء تصوير مشهد ‏الضرب في الفيلم كان شاهين يقول "هايل يا سمعة.. كمان مرة.. عايز ضرب واقعي" وهو يشرب سيجارة. ‏

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لم يكن يعلم يوسف شاهين، أن إسماعيل صائم ذلك اليوم، فسأله إسماعيل قائلًا: "أنت بتشرب سجاير كتير ليه؟ متوتر؟، ليرد شاهين: "وأتوتر ليه، ‏عادي يعني المشهد ميستاهلش توتر"‏‎.‎

رد "شاهين" أثار غضب إسماعيل يس، الذي قال: "دا صحيح لأنك مش مزود فيه حاجة، غير إنك مضايقني، أنا صايم وياريت ‏تحترمني بإنك تطفي السجارة وتعرف قيمة اللي بقدمه"، ثم غادر "إسماعيل" البلاتوه.

بعدها علم الفنان محمود المليجي، بأحداث ‏الموقف فتدخل للإصلاح بينهما وإنهاء الخلاف.

