شارك الفنان خالد النبوي، جمهوره بفيديو جديد له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر خالد النبوي بالفيديو يستعرض عضلاته وهو يمارس بعض التمارين الرياضية داخل الچيم ، وعلق علي الفيديو وكتب :"أنا وويجز في الچيم". وعلق الكثير من محبيه علي الفيديو ومن أبرز التعليقات "عالمي، عاش يا وحش" وفي سياق آخر، يُشارك الفنان خالد النبوي حاليًا في فيلم "قمر 14"، وهو بطولة غادة عادل، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أمينة خليل، أسماء أبو اليزيد، خالد أنور، مي الغيطي، وهو من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج أحمد السبكي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شاهد.. خالد النبوي يستعرض لياقته داخل الچيم (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.