شاهد.. أحدث ظهور للقاء الخميسي في أحدث ظهور لها

تحرص الفنانة لقاء الخميسي، التفاعل مع محبيها من نشر وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية. حيث شاركت لقاء الخميسي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت بالصورة أنيقة وجميةل مرتدية فستان طويل باللون الأبيض، برفقة صديقها وعلقت قائله: "صديقي". ولاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتعددت التعليقات منها: "الفنانة الجميلة "، وأضاف آخر الحارس الله. يُذكر أن أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك"، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.



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