الأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف منصور، حيث استقر جسار على تصويرها فى لبنان تحت قيادة المخرج فادى حداد.
جدير بالذكر أنه من أخر أعمال وائل جسار، أغنية "حلم حياتي" وهي ضمن أحداث فيلم"توأم روحي" الذي يلعب حسن الرداد بطولته.
وحققت الأغنية نجاحًا ساحقًا ومشاهدات مرتفع جدًا، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وأوضح المنتج أحمد السبكي، أن الفيلم سيكون إهداء للراحلة رجاء الجداوي، حيث نشر بوستر الفيلم وتصدرت رجاء الجداوي البوستر، وعلق قائلًا: "فيلم "توأم روحي" إهداء إلي الفنانة الجميلة الراحلة رجاء الجداوي".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وائل جسار.. يصور أغنيته "ولا فى الأحلام" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.