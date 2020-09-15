أشاد النجم مصطفي خاطر، بعرض مسرحية علاء الدين ووجه الشكر لجميع صناع العمل. حيث نشر فيديو من العرض المسرحي عبر حسابه بإنستجرام، وكتب: "أنا بشكر كل القائمين علي مسرحية عباء الدين وبشكر النجم أحمد عز علي الدعوة لحضوري العرض". وتابع قوله: الحقيقي انا استمتعت جداً بالعرض لأنه بجد جديد جداً علي المسرح المصري وبشكر المخرج والمنتج الأستاذ مجدي الهواري علي العمل الكبير ، وبشكر اخواتي وصحابي كريم عفيفي ومحمد ثروت ومحمد جمعة رالأستاذ سامي مغاوري علي الجرعة الفنية العظيمة وبدعوكم كلكم تتفرجوا علي عمل ضخم مثل علاء الدين علي مسرح كايرو شو أكتوبر. يشار أن عرض مسرحية "علاء الدين" من بطولة أحمد عز "علاء الدين"، تارا عماد "ياسمين"، محمد ثروت "الجنى"، هشام إسماعيل "الوزير جعفر"، سامى مغاورى "السلطان"، إسلام ابراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون". والجدير بالذكر أن مصطفى خاطر شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "عمر ودياب، وهو إنتاج شركة سينرجي، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، بطولة علي ربيع، محمد محمود، محسن منصور، نهال عنبر، ومجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم صلاح عبد الله، ويزو، أحمد فتحي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مصطفي خاطر يشيد بمسرحية "علاء الدين" ويوجه الشكر لأبطالها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.