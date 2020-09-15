حسن الرداد يحقق 169 ألف جنيه بفيلم توأم روحي

حقق فيلم "توام روحى"، أمس إيرادات بلغت 169 ألفا و475 جنيها ليحتل المركز الأول وهو العمل الذى تم عرضه منذ اسبوعين تقريبا.

وروِّج حسن الرداد، لأحدث أفلامه «توأم روحي»، المعروض بالسينمات حاليًا، إذ قام بمتابعة الفيلم في "سينما سيتي ستارز" كما قام بجولة فى عدد من سينمات وسط البلد.

وتوجه «الرداد» وأمينة خليل والمخرج عثمان أبو لبن والمنتج أحمد السبكي، لمتابعة بعض عروض الفيلم وسط الجمهور بإحدى سينمات سيتي ستارز.

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وحرص الرداد على التعرف على رأي الجمهور في الفيلم، حيث قامت السينما بوقف عرض الفيلم ليدخل الرداد ويسأل الجمهور عن رأيهم بالعمل ويغادر سريعًا.

وتعد هذه الزيارة هي الثالثة لفريق العمل، بعد زيارتهم للإسكندرية وطنطا الأسبوع الماضي.

ويشارك في بطولة الفيلم أمينة خليل، وبيومي فؤاد، ورجاء الجداوي، وتأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبولبن.