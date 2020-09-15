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نجوم مصر والخليج يحتفلون مع الجمهور السعودي بالعيد الوطني

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أعلنت الهيئة العام للترفيه  وبنش مارك عن عودة الحفلات بالمنطقة ، وذلك مع احتفالات العيد الوطني السعودي ٩٠ حيث ستتنوع الحفلات ما بين نجوم السعودية والخليج ومصر، وذلك في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وعن الاستعدادات الامنية والوقاية من اجل مواجهة فيروس ، قد أكد محمد زكي الرئيس التنفيذي لشركة  Benchmark ان الهئية تعمل بشكل كبير من أجل وسائل الامان للجمهور  واعتمدت على ذلك distanciation sociale علي المسرح وبين الجمهور  ، كذلك في طريقة دخولهم المسرح والخروج منه بعد انتهاء الحفل لان بالاساس والاهم لديهم سلامة وصحة الجمهور السعودي والعربي الذي اشتاق وسعيد لعودة الحفلات بعد انقطاع شهور بسبب جائحة كورونا . 

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ومن المقرر ان يشارك سبع نجوم في تلك الحفلات، ولمصر النصيب الأكبر حيث يشارك أربعة من أهم نجومها في هذه الحفلات .

واليكم جدول الحفلات 

٢٢ سبتمبر فنانة العرب احلام 

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٢٣ سبتمبر عبادي الجوهر وداليا مبارك 

٢٤ سبتمبر الفنانة انغام وتامر عاشور 

٢٥ سبتمبر  الفنان محمد حماقي 

٢٦ سبتمبر الفنان عمرو دياب

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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